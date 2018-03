Söndagens seger hemma mot Falu BS räckte inte för Kalix Bandy i kvalet om nytt elitseriekontrakt.

Laget hade behövt vinna med minst fem mål för att klara sig kvar och matchen slutade 4–2.

Inför kommande säsong är det bara två spelare som har kontrakt, som gäller även vid allsvenskt spel. Vilka det är vill klubben inte gå ut med.

Ekonomiskt tror kassören Henrik Eriksson att säsongen ändå kan sammanfattas med ett litet plus.

– Vi räknar på det och har inte alla delar exakt klara än. Men det känns som det och jag vet ju vad som pågår, säger Eriksson.

Vad är kostnaden att delta i allsvenskan kontra elitserien?

– Det blir något mindre kostnader, men någon större skillnad är det inte.

Helt kört är det dock inte med elitseriespel. Alla föreningar, inklusive de uppflyttade lagen, behöver klara elitlicensen. Tidigare år har bland annat Kungälv och Tillberga nekats plats på grund av dålig ekonomi. I september blev det officiellt att Sandviken, Hammarby och Sirius inte hade beviljats elitlicens i ett första läge och att nytt beslut från ekonominämnden skulle komma 1 april.

– Vi har blivit budade att vara beredd, säger Eriksson.

Och då är ni redo att tacka ja i så fall?

– Ja, om det inte dröjer för länge så klarar vi nog det. Man vill ju hinna planera också. Det handlar om vilken nivå man kan vara på i tabellen. Men vi är beredd att diskutera det.

Sportchefen Peter Stock menar att han inte ägnat någon tid åt att tänka på andra klubbars elitlicens.

– Det är inte så stor skillnad på att ha ett topplag i allsvenskan och kriga om en allsvensk plats. Det krävs en bra organisation och kraftsamling även för det. Om det sen skulle dyka upp något så tar vi det därifrån. Det finns några föreningar som har det tufft, men det är inget som vi går och hoppas på, säger Stock.

Om du ser till säsongen i sin helhet; vart brister det så att ni åker ur elitserien?

– Det är lite knepigt. Första 17-18 omgångarna var fullt godkända. Då lyckades vi spela in 11 poäng och hade många tajta matcher som vi förlorade. Tyvärr hade vi ingen bra avslutning. Vi släppte in mycket mål i slutet och fick inte till det i kvalet heller. Släppa in 8 mål borta mot Nässjö är inte bra. 4 mot Motala sista kvarten är heller inte bra.

Vad sker nu?

– Vi måste sätta oss ner och analysera det här med spelare, ledare, tävlingskommitté och styrelse. Sen får vi staka ut en väg för framtiden. I och med att det inte är någon stängd serie finns det stora möjligheter att hitta vägar att ta sig tillbaka. Ettan går direkt upp och så såg det inte ut förut.