Under fem dagar pågår dagslägret Summer Camp, där deltagarna får chansen att testa på flera olika idrotter och aktiviteter, anpassade efter just deras förmåga. Glädje och gemenskap är något som genomsyrar campen och under tisdagen var Gustav Uusihannu tillsammans med spelare från IFK Luleås A-lag på besök. Det var inte första gången Uusihannu mötte deltagarna och efter den första övningen berömde han deltagarna och deras utveckling från förra året.

I dagens andra övning, testade Anna Nilsson från Rutvik på att stå i mål för första gången. När det sedan blev match, behöll hon handskarna på.

– Det är bara idag som jag står i mål, säger Anna Nilsson.

Mikael Ruthberg är en rutinerad deltagare. I år är det tolfte året han är med.

– Att få testa alla sporterna. Och att vara med kompisarna, svarar Mikael Ruthberg.

Mikael Ruthberg brukar både spela och titta på fotboll. Utöver det håller han även på med en till sport.

– Jag brukar spela golf.

Under måndagen var det mattcurling, boccia och innebandy med IBK Luleå som stod på schemat.

– Jag tycker bäst om innebandy, men idag tycker jag fotboll, säger Trine Blombacke.

Förutom att Trine Blombacke själv brukar spela fotboll, brukar hon även titta på fotboll.

– Jag brukar titta på fotboll på TV, Sverige gillar jag mest.