Norrbotten Hallå där Anton Olofsson, sportchef på Norrbottens media. I går nåddes du av nyheten att sportredaktionen nominerats till Silversleven – ett riktigt fint pris för grävande journalistik!

– Ja, det stämmer.

Berätta om upprinnelsen till granskningen?

– Från allra första början var det ett tips om att det var en konflikt mellan läraren på hockeygymnasiet och Luleå hockey som vi kollade upp. Sedan blev det en följetong där Luleå hockeys ledare portades från gymnasiets isträningar, vi fick reda på det här "hemliga dokumentet" med kritik från Luleå hockey mot läraren samtidigt som tidigare elever har trätt fram och berättat om hur de känt sig utsatta under skoltiden. Men det här är en fråga som går att se från två sidor och det är upp till var och en att göra sin tolkning.

Är granskningen "färdig" nu?

– Läraren har slutat och ersatts av en ny – som råkar vara en av de som skrev under det "hemliga dokumentet", vilket är en liten twist... . Och även om vi inte jobbar så aktivt med granskningen just nu så får vi in tips på nya uppslag och vinklar, så det är inte uteslutet att det kommer något mer.

Är det något du vill lyfta fram specifikt?

– Det som varit extra kul är att alla på sporten har varit med på ett eller annat sätt och skrivit i ämnet. Det har varit ett lagarbete där vi kom samman som grupp.

