Dopp i grytan, se på Kalle Anka, öppna klappar. Det finns många traditioner på julafton.

BC Luleås forward Yannick Anzuluni har en egen tradition som han hållit i liv ända sedan han pluggade på college: Han tränar.

Både på julafton och juldagen.

Så även i år – trots att laget har ledigt. Och trots att BC Luleå alltid låter sina importer åka hem under jul.

– Jag har aldrig åkt hem under jul under de sju år jag varit proffs. Inte på college heller. Jag vill vara här och träna. Om jag åker hem så gör jag inte allt jag kan. Jag vill ha en extra edge. Om jag vet att de andra är hemma och äter, beroende på vad de äter så kanske de blir feta, och jag tränar två-tre timmar per dag så vet jag att ligger före när vi startar igen, säger Yannick Anzuluni.

Han fortsätter:

– Jag gjorde samma sak förra året. Då tränade jag på julafton och juldagen. Eddie (Carrazana, team manager i BC Luleå) gav mig nyckeln. Jag slog på musik och bara tränade.

– Ja. Jag ska vara med min flickväns familj på julafton nu. Men jag har fortfarande nyckeln. Så jag kommer köra. Det är hundra procent säkert.

– I college var det för att jag ville bli bättre. Det är en mental grej. Om jag tränar och folk är hemma och äter, så kommer jag bli bättre än dem. Jag kan se våra motståndare när vi börjar spela matcher igen. Efter två-tre löpningar börjar de flåsa. Då tänker jag: "Ja, jag kommer krossa dem". Jag vet att det inte är så många som gör så här, men för mig är det en mental grej. Jag vill träna varje dag.

– Ja. Men Brandon (Rozzell) ska träffa sin son, det är en annan sak. "Q" (Quinton Upshur) är "Q". Han kan ta ett uppehåll på tre år och ändå vara magisk.

Förra året fick BC Luleås klubbledning en smärre chock när Anzuluni sa att de inte behövde boka en flygresa hem till Kanada under julen.

– De och andra trodde att det var sorgset. Men jag ser inte på julen på samma sätt som andra.

– Det är annorlunda. Jag är kristen. För mig handlar julen om gud och att fira guds födelse. Men jag firar gud varje dag. Att ge presenter och sånt är inte viktigt för mig. Jag ber till gud varje dag ändå. Det spelar ingen roll om det är 24 eller 25 december eller sjätte november. Det är precis tvärtom, det är inte sorgligt.