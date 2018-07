Ett tufft spelschema under fredagen väntade, om laget vann sina slutspelsmatcher kunde laget spela tre matcher på samma dag. Luleå SK/Notviken vann samtliga matcher och är nu framme i kvartsfinal av årets upplaga av ungdomsturneringen Gothia Cup. Kvartfinalen spelas mot Lerums IS, en match som spelas vid lunchtid under fredagen.

– Det har varit sjukt jobbigt idag med så många matcher. Men en stor fördel vi har är att vi har en så bred trupp och har kunnat rulla på många spelare. Ingen spelare har behövt spela hela matchen och vi har kunnat byta runt, vilket gör mycket för att orka med en sån här dag, säger tränaren Johan Erixon.

Han sammanfattar en hektisk och intensiv dag.

– Det var tre helt olika matcher. Första matchen, 32-delsfinalen, hade vi lite tufft i första halvlek. Vi kom igång riktigt bra under andra och dominerade sedan andra halvlek totalt och hade kunnat göra flera mål men fick inte in den. Matchen gick till straffar och då klev vår supermålvakt Deborah Aittokallio fram. Hon räddade alla straffar utom en och satte den avgörande straffen själv. Andra matchen var en fysisk historia mot ett jättebra norskt lag, kanske inte den mest sportsliga. Vi gör 1–0 och dominerar första halvlek. Sedan kommer de ut i andra och är riktigt heta. Vi får dock flera lägen men de kvitterar med fem minuter kvar. I sista minuten får vi ett friläge, Mira blir fälld och vi får straff som vi sätter.

Segern i åttondelsfinalen mot Husie var inte vacker, enligt Erixon.

– I åttondelsfinalen spelade vi på en riktigt skitplan, går inte rulla boll på och är liten och trång. Vi ändrade vårt spel för att anpassa oss, skippar finliret och går ut och kämpar och kampar. Går på fart, speed och energi och inte så mycket glamour. Vi möter ett duktigt och spelskickligt gäng men anpassar oss bättre till förutsättningarna än vad de gör.

– Det är helt fantastiskt. Att vara topp åtta i världens största ungdomsturnering är helt otroligt. Men samtidigt tycker jag att vi har förtjänat det. Vi har spelat bra och gjort det som krävs. I alla matcher har vi varit det bättre och spelförande laget, tycker jag. Tittar man på lagen runt omkring känns det helt galet. Nu kommer vi att möta Sveriges absolut bästa lag, Lerums IS. De har kommit trea i Gothia tre år i rad och är väldigt, väldigt duktiga. Ett fantastiskt bollskickligt lag. En stor skillnad är att de har hemmaplan och kan sova i sina egna sängar. Vi måste sova i en stekhet gympasal och tappar massa vätska varje natt. Nu tog vi till panikåtgärder i åttondelen och åkte sponsrad taxi för att komma utvilade till matchen.

– Absolut. Ska jag vara ärlig så kommer det självklart att bli jättetufft men det är inte omöjligt och vi har ett fantastiskt bra lag. Om vi bara håller oss friska och fräscha så har vi chansen mot alla lag. Det är mycket slumpen i den här typen av turneringar och hålla sig skadefri.

Norrbotten har fem lag kvar i slutspelet, vars matcher kommer att avgöras imorgon. Det är Bergnäsets AIK, flickor 15 som spelar åttondelsfinal i B-slutspelet. Lira BK flickor 15 spelar åttondelsfinal i B-slutspelet. Luleå SK/Notviken flickor 15 spelar kvartsfinal i A-slutspelet. Gammelgårdens IF pojkar 15 spelar åttondelsfinal i B-slutspelet. Sunderby SK flickor 16 spelar kvartsfinal i B-slutspelet. Se samtliga dagens resultat i faktarutan nedan.