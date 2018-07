Sverige inledde starkt och kom till ett par heta chanser, men fick ingen utdelning. Det skulle dröja ända till den 66:e minuten innan Emil Forsberg bröt dödläget. Ett skott som styrdes in i mål via den schweiziska försvararen Manuel Akanji och lurade målvakten Yann Sommer. Sverige var pressade under långa stunder av avslutningen, men stod emot och nu väntar kvartsfinal på lördag klockan 16. Vilken motståndare som väntar där avgörs i kväll klockan 20 när England och Colombia möts.