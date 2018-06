Piteå inledde den allsvenska säsongen alldeles lysande, sju segrar på sju försök. De sista två matcherna har det gått trögare, två raka förluster mot de två topplagen Rosengård och Kristianstad. Därför var det revanschsugna serieledare som tog emot Vittsjö på torsdagskvällen.

Hemmalaget inledde matchen bäst och kunde rulla mycket boll. Man skapade en del målchanser och när ledningsmålet väl kom halvvägs in i halvleken genom Julia Karlernäs var en uddamålsledning i underkant. Ett skott utanför straffområdet styrdes via en Vittsjöförsvarare fram till just Karlernäs som blev fri med målvakten och lade enkelt in ledningsbollen för serieledarna.

– Vi kommer inte riktigt upp i samma nivå som vi brukar göra. Vi saknar lite kraft och energi. Vi är lite utspridda, konstaterar Piteås lagkapten Ellen Lövqvist.

En halvlek kan ha två ansikten, det var torsdagens match ett bevis på. Med kvarten kvar att spela av första halvlek lyckades Skånelaget kvittera. Ett inlägg kom in från vänster och June Pedersen missade möjligheten att nicka bort bollen. Detta ledde till att Vittsjö fick öppet mål och kunde placera in bollen bakom Cajsa Andersson i Piteåmålet.

–Vi saknar oerhört mycket energi, säger tränare Stellan Carlsson.

Efter målet tog bortalaget över spelet totalt och radade upp fina målchanser, bland annat ett skott i ribban och med en minut kvar av halvleken tog Vittsjö ledningen.

I andra halvleken bevakade Vittsjö ledningen och minimerade misstagen och hindrade Piteå från att skapa målchanser.

Bortalaget gjorde en riktigt bra andra halvlek och rullade ut Piteå under stora stunder av halvleken. Efter 75 minuter satte Vittsjö spiken i kistan när man gjorde sitt andra hörnmål för matchen. Michelle De Jong fick en drömträff på halvvolley och satte bollen i första krysset bakom en chanslös målvakt i Piteåmålet. När Piteå flyttade upp laget för att sätta press lyckades Vittsjö kontra in en boll som förkunnade slutresultatet till 1-4.

Den här förlusten blev den tredje raka. Vad behöver ni göra för att komma tillbaka på det vinnande spåret?

– Vi måste komma tillbaka till grunderna helt enkelt, hitta rätt med varandra och sätta försvarsspelet och börja därifrån. Sedan komma upp i anfallet och se till att göra det tillsammans, säger Löfqvist.

Trots tre raka förluster så leder Piteå fortsatt serien. Dock kan man bli nedpetade av Rosengård som möter Hammarby borta på lördag.