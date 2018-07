Deltagarna har sedan i söndags genomfört fem stycken etapper i varierande terräng i skogarna runt Höga Kusten, i konstant värme och gassande solsken. När fredagens jaktstart var över stod tre stycken norrbottningar som slutsegrare i respektive klass, Rasmus Wickbom, Bergnäsets AIK i H20, Hanna Lundberg, OK Renen i D16 och Inger Wennberg, OK Renen i D60. Wickbom gick ut nästan två minuter före Arvid Linder som tävlar för OK Hällen i fredagens jaktstart. Han höll för trycket och korsade mållinjen som segrare.

– Det känns faktiskt jättebra. Det är roligt när det är en sådan här stor tävling. Så det betyder ju en hel del, att få visa att man är bra, säger Wickbom.

Hur var det sista loppet?

– Det var ett stabilt lopp. Jag gjorde någon liten småbom men taktiken var ju att gå ut, ta det lugnt och bara orientera rätt. Så borde det räcka till seger, säger segraren.

Hur påverkas taktiken när det är jaktstart och man går ut i två minutersledning?

– Eftersom jag gick ut i två minutersledning så tänkte jag att det inte är någon idé att springa ifrån och satsa på dagens snabbaste tid. Utan därför tog jag det lugnt och hoppades att det räcker, och det gjorde det.

Wickbom medger att veckan har varit både framgångar och motgångar, trots slutsegern.

– Det har varit lite toppar och dalar. Det började ju bra i söndags med vinst, och sedan var jag en bit bakom på andra och tredje etappen men kom tillbaka på fjärde och tog över ledningen.