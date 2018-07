I hela Sverige råder det värmebölja just nu. Trots detta fylldes Örnäsets sporthall av barn och ungdomar som prioriterade basket över en dag på stranden. Varje dag under tre veckors tid mellan 10 och 14 har hallen varit välbesökt av spelare från klubbar runt om i hela Luleå. Kanske var en av anledningarna till besöken under onsdagen att basketproffsen Ellen Nyström och Josefin Vesterberg besökte ungdomarna.

– Det är alltid kul att komma tillbaka där man växte upp och se de nya generationerna. Det är bra att de har hallen öppen för de som vill, säger Nyström

– Det är inte alla som har den möjligheten, speciellt på somrarna. Jag vet när vi var mindre så fick man stå ute på någon korg, så det är kul, fyller Josefin Vesterberg i.

12-åringarna Dino Ulakovic och Elliot Enbom var två av besökarna när stjärnorna besökte aktiviteterna.

– Det var väldigt roligt att ha proffs som tränare. Det är väldigt najs, säger grabbarna.

Vad var skillnaden mellan era vanliga träningar och den här?

– De kan väl mer antar jag, säger Enbom.

Som Sporten tidigare rapporterat om fortsätter Ellen Nyström sin basketkarriär i spanska IDK Gipuzkoa Donosti Basket. Den förre Luleå Basketspelaren Josefin Vesterberg i sin tur flyttar till en annan klubb i Belgien, Kangoeroes Willebroek. De spelar i belgiska högstaligan och slutade tvåa i grundserien. Precis som hennes förra lag Belfius Namur åkte Kangoeroes ut i semifinalen.

– Det ska bli kul. Jag gillar ligan eftersom den är tuffare och mer fysisk. Jag gillar landet i allmänhet och människorna som bor där. Det har varit en jättebra säsong och utvecklande. Det ska bli kul att åka tillbaka dit, säger Josefin Vesterberg.

Är det just det fysiska spelet som är den stora skillnaden mellan den belgiska ligan och den svenska?

– Ja, det skulle jag nog säga. Men även att mer jämna matcher, mer jämna lag. Vi har kanske fem-sex lag uppe i toppen som kan matcha mot varandra. Sedan finns det såklart de lite sämre. Den håller kanske lite bättre kvalitet i allmänhet, säger Vesterberg.

Ellen Nyström ser fram emot en ny säsong i den spanska ligan med samma klubb.

– Vi har i princip samma lag. Elva av tolv spelare har signat igen. Det tyder på att folk i laget trivs. Det känns bra, säger Nyström.

Hon betonar hur väl ligan passar hennes spelstil.

– Den spanska ligan är väldigt intensiv med mycket snabbt spel, fart och högt tryck. Det tycker jag är kul och passar min spelstil.