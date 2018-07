Luleålaget imponerade i gruppfasen och tog sig igenom det stadiet obesegrade.

– Första matchen mot ett tyskt lag, där vi spelade 1–1. Det var en ren stöld att de får poäng med sig. Det är spel mot ett mål och vi har fyra bollar i ramen, otroligt att vi inte gör fler än ett mål där. I andra matchen mot Råå, ett lag från Skåne, är det tvärtom. Där stjäl vi en poäng och är totalt utspelade nästan hela matchen. Bägge matcherna kommer vi i underläge men lyckas kvittera, säger IFK Luleås tränare Ingemar Lindehag.

I sista matchen väntade Global Premier Soccer MA Central Elite från USA och förutsättningarna var glasklara.

– I dag (läs onsdag) mötte vi ett amerikanskt lag och vi visste vad som gällde när alla lag stod på två poäng. Det var seger som krävdes om vi ville till A-slutspel. Vi får 1–0, rätt tidigt faktiskt. Men bara några minuter senare skickar de en boll som tar i ribban och studsar ner. Våra killar är säkra på att den aldrig var över linjen men domaren har dömt och han bestämmer.

Lindehag tillägger:

– Jag har inga problem med det. Det tar sen bara några minuter innan det är lite samma situation åt vårat håll, men där är det tydligare att den tar i nätet just innanför ribban. Det betalar igen och sen var det bara att försöka hålla ihop det. Vi lyckas med det och är självklart glada över det. Att komma till Gothia och gå obesegrade genom gruppspelet är helt okej ändå.

I A-slutspelet var det gruppvinnaren Entente Osten Luxembourg som väntade och där tog det tvärstopp och laget föll med klara 8–0.

– Vi har just avslutat vår slutspelsmatch och där var det soppatorsk. 2–0 till laget från Luxemburg efter knappt tio minuter. Vi är inte ens tvåa på bollarna utan snarare trea. Det känns som att vi har respekt och är rädda för dem. Efter halva är det någon situation där vi får in en tackling och då är det som att hela gruppen känner att "shit vi kan ju" och att det inte är några övermänniskor vi möter. Den sista kvarten av första kan vara vår bästa kvart på hela turneringen. Vi står upp skitbra och har minst lika mycket boll som dem. Jag tror att de var rätt nöjda när det blev paus men vi hade gärna fortsatt spela. Sen tyvärr får de in trean tidigt i andra och då börjar vi vika ner oss. Det är lite surt att det rinner iväg så mycket som det gör och att vi har åtta mål i baken. Lite ovärdigt känns det att vi åker ut som vi gör.

– Ja det tycker jag. Vi får lite problem när baksida lår går på en av mittbackarna. Vi tappar en när han pajar knäet mot jänkarna och har tillslut bara två man på bänken. Men det går inte att snacka bort en 8–0 förlust, det gör det inte. Då är man ju en dåre. Givetvis är de bättre än oss och det måste vi ta. Hade vi lyckas prestera hela matchen som vi gör de femton sista av första halvlek alternativt matchen som vi gjorde mot jänkarna, då hade vi kunnat ge dem en bättre match. Tyvärr så orkar vi inte riktigt.

– Vi har börjat spåna på vad som kan tänkas göra. Vi har till exempel inte varit på Heden ännu och det är ett nöjesfält bara det med allt vad Heden kan erbjuda. Nu har vi tid att springa runt och titta på andra matcher också. Vi får se vad vi hinner med. Många fina lag är här och vi sa det när vi kom hit att så länge vi är kvar är fotbollen det primära.

Det blev en tung afton för länets lag som tagit sig vidare till slutspel och spelade under onsdagskvällen. Endast Storfors och Gammelgården har tagit sig vidare till nästa utslagsrunda.