Patrik Pettersen har haft tufft att ta en ordinarie startplats i Boråsklubben Norrby IF som huserar i Superettan. Han har även lidit av en del skadebekymmer som har hindrat honom från spel. Därför började rykten florera om en eventuell återkomst till Luleåklubben.

– Får jag ett nog bra erbjudande av dem så kommer jag överväga det, sade Pettersen då.

Någon återkomst till Luleå verkar det inte bli, däremot till en klubb 25 mil söderut. Enligt uppgifter till Sporten kommer Pettersen presenteras av division ett-klubben Team ThorenGruppen FF under veckan. Samma klubb som slog ut IFK Luleå ur Svenska Cupen för några veckor sedan. Laget ligger just nu på plats 14 i division ett och kommer behöva slåss för sin överlevnad under hösten.

Sporten har sökt Patrik Pettersen för en kommentar.