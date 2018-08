Ni kan säkert historien vid det här laget.

Den då 17-årige fick inte ens sitta på bänken under den före detta tränaren Brian Wakes tid i klubben.

Till slut ledsnade han.

– Jag fick en del speltid i division ett förra säsongen. Och det lät som att jag skulle få mer den här säsongen. Men jag har inte fått en enda minut så här långt. Jag har inte ens blivit kallad till matcherna. Man tappar lusten då, sa Sebastian Wigerbäck.

Han tackade därför ja till ett erbjudande från Åtvidabergs FF.

Men efter att ha fått chansen från start flera matcher i rad av nya den tränarduon André Bylund och Johan Isaksson öppnade han för att stanna i IFK Luleå.

– Jag vet faktiskt inte hur jag ska göra. Det är lite blandade känslor just nu. Det har inte gått särskilt bra för dem senaste tiden. De riskerar att åka ur division ett den här säsongen. Och nu får jag ju spela här, sa Sebastian Wigerbäck.

En vecka senare meddelade han dock IFK Luleå att beslutet stod fast.

– Det är tråkigt. För han presterade över all förväntan när han fick spela. Det har verkligen inte synts att han just fyllt 18, säger Per Nyström Jensen.

– Den är bra, och vi hoppas få tillbaka honom någon gång. Men han har bestämt sig för att gå det sista året i gymnasiet där nere.

Han lastar inte Brian Wake för att man tappade honom.

– Man kan se saker och ting på olika sätt, och det finns inte alltid ett rätt och ett fel. Saker kan också förändras fort – se bara på Nicolás Stefanelli i AIK. Han fick inte någon speltid alls innan det där inhoppet han gjorde mål på, och i matchen efter gjorde han ett hattrick, säger Per Nyström Jensen.

– Nej, det var det inte. Vi vill visa att ungdomarna som kommer underifrån att vi satsar på dem.

Han imponerades av Isak Abrahamsson som ersatte Sebastian Wigerbäck på innermittfältet i lördagens match mot Gottne IF.

– Han var bäst på planen. Men vi har flera duktiga spelare som är på väg uppåt. Och jag är sanslöst imponerad av Viktor Nilsson som fick hoppa in för första gången när Fredrik Lundgren skadade sig, säger Per Nyström Jensen.