IFK Luleå, som åkte ur division 1, hemma mot Kramfors-Alliansen, nykomling från division 3. Gästerna stod på samma poäng som IFK Luleå inför matchen efter bland annat en seger mot topptippade Hudiksvall.

Men mot norrbottningarna var Kramfors-Alliansen chanslösa.

– Vi dominerar i princip i 90 minuter i dag. Vi spelar riktigt bra även fast det var lite nya roller på några spelare, säger Anton Andersson i IFK.

Just Andersson intog en ny roll, nämligen som ersättare till ljumskskadade anfallaren Tetteh Komey. Andersson hamnade i en roll som släpande anfallare, en roll han skötte med bravur.

Veteranen låg helt bakom IFK Luleås två första mål. Från precis den yta han ville åt, ytan mellan Kramfors-Alliansens backlinje och mittfält.

I matchminut 40 hittade mittbacken William Olausson Andersson centralt högt upp i planen. Andersson hittade ut till högeryttern Martin Oskarsson som i sin tur hittade in till en fri Bamba Sama N´Gamb som bara hade att sätta dit den från nära håll.

Skolboksexempel på det anfallet.

– Jag trivs i den ytan och det var ett väldigt fint mål. Ju tröttare de blev ju lättare var det att komma in i den ytan, säger Andersson.

Just efter paus hittade Andersson den ytan igen. Och även denna gång ledde till ett mål, efter ett anfall där han var delaktig inte bara i speluppbyggnaden.

Andersson kom in i ytan framför backlinjen, hittade ut till vänsteryttern Ethany Mahoto som måttade ett inlägg. Under tiden hade Andersson tagit sig in i straffområdet och skarvade vidare inspelet med en snygg yttersida till Sama N´Gamb.

Fransmannen sköt och på målvaktsreturen dök Anton Andersson upp och bredsidade in bollen med vänsterfoten.

– Jag hade blivit mer nöjd om det hade blivit en assist, jag tyckte skarven var så fin, säger Andersson och fortsätter:

– Men skönt ändå såklart, jag hade bränt några lägen innan så det var skönt att sätta dit den, säger han.

IFK fortsatte att trycka på framåt för att punktera matchen. Men gästerna kunde ologiskt kontra in en reducering med tio minuter kvar.

Då klev en frisparksspecialist fram och kunde avgöra för hemmalaget. Mittbacken William Olausson tog sats från 22 meter och böjde in frisparken snyggt över muren.

– Den satt ganska fint får jag lov att säga. Jag fick bra dyk över muren och under ribban, det var ett perfekt läge, säger William Olausson.

Tetteh Komey saknades alltså i matchen..

– Jag ville inte chansa med ljumsken. Det ska inte vara några problem till nästa match, säger Tetteh Komey.