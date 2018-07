Återigen var det strålande väder när en deltävling i Norrlandsveckan skulle avgöras. I klassen Supernationell blev det återigen Piteåföraren Linus Westman som tog hem delsegern. Redan innan dagens lopp kunde man konstatera att totalsegern såg svårfångad ut. Trots segern före både Thomas Öhman som slutade tvåa och Fredrik Tiger som knep tredjeplatsen var det en påtagligt irriterad Linus Westman som jag mötte upp direkt efter målgång. Han var uppretad efter en incident i kvalomgången.

– Urban Bergström skickade mig så han fick svart flagg och jag var dit och pratade med dem. De menade att jag hade skickat Fredrik (Tiger) i första omgången. Det har varit uppförsbacke hela dagen, säger en besviken Linus Westman efter loppet.

I Piteå råkade du och Fredrik Tiger i luven på varandra. Var det lugnare idag?

– Nä, det är samma sak hela tiden.

Vad var det idag?

– Inte vet jag. Han har väl svårt att acceptera att man kör ifrån honom.

Linus Westman är riktigt förargad när han ska sammanfatta hela Norrlandsveckan.

– Just nu är det skit om jag ska vara riktig ärlig. Det har varit två tråkiga tävlingar med en tävlingsledning som inte ens kollar videoklipp i Piteå. Det har varit skumma grejer tycker jag men det får de stå för.

Trots att Westman kammade hem samtliga delsegrar av Norrlandsveckan blev det Tomas Öhman som tävlar för Tväråns IF som tog totalsegern. Detta eftersom man även kan ta poäng i kvalomgångarna där det har strulat för Piteåföraren. I SN 2400 vann Rasmus Olsson, Karlskrona AK men totalsegrare blev Per Engstrand från Ljusdal. Bäste norrbottning i klassen blev den före detta X-gamesmästaren i skotercross, Petter Nårsa som i rally tävlar för Tväråns IF. I den tredje klassen, SN 2150 vann Viktor Fahlgren från Lycksele deltävlingen.

24 juli väntar nästa tävling för Supernationelldeltagarna som är SM i Lycksele. Även där verkar följetongen Tiger och Westman fortsätta.

–Nu ska Fredrik Tiger hyra en bil och skicka bort mig där sa han nu. Sedan skulle också Urban Bergström ställa upp och köra, så jag verkar rätt jagad nu, säger Westman.

Så fortsättning följer i Lycksele?

– Det verkar så.

victor.tjarnberg@norrbottensmedia.se