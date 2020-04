... till Nicolaas och Therese som hjälper oss under coronakrisen att handla och transportera varor från butiken hem till oss. Stort tack. ↔ Pensionärerna i Norrhed/Forsnäs

... till Pentti Mäntyranta som hela vintern skottat och sandat genvägen åt oss på hemtjänsten i centrala Övertorneå. Tusen tack. ↔ Hemtjänsten centrala Övertorneå

... till Kirsti och Kurt, Agneta och Lasse för att de hjälpt oss med handlingen så vi kan stanna hemma. ↔ Arne & Ulla

... till morsan, Maria och Sandro. Ni är bäst ingen protest. ↔ Per E

... till min kusin Lena Karlsson. Tack för hjälpen med städ och tvätt då jag bara orkar sitta still.↔ Monkan

... till all personal , ingen nämnd och ingen glömd, för all hjälp jag fått av er under min vistelse på Korttidsboende avd 6 på Prästholmen i Boden. Stort tack. ↔ Olof Larsson

... till Stefan Rundgren som skottat så fint på p-fickan vid Kelva, det blev lätt att ta sig ut på Dundret runtspåret. Tack. ↔ Familjen Sandwall

... till Mikael Johansson i Gällivare som tagit hand om mina anhörigas grav under min långa vistelse i Stockholm. ↔ Britt-Marie Johansson Lantto

... till den rektor i Kiruna som hade kuraget att sätta ned foten och markera tydligt hur fel tilltaget var i dessa tider med ungdomarna som gick omkring och hostade och spottade i skolan. ↔ Imponerad

... till esternas elever från Björknässkolan som framförde musikalen Rock of Ages. Jättebra gjort, vi hoppas på repris. ↔ Eva o Bernt

... till undersköterskorna på provtagningen på Kiruna hälsocentral. Tack för att ni alltid är så glada & hjälpsamma! ↔ Jenny

... till dig hjälpsamma underbara person som tog dig tid att lämna in min borttappade nyckel till polisen i Kiruna. Tack! ↔ Vandraren

... till den fina personalen på Movägens boende avd J i Kiruna där mamma Ingrid bott. ↔ Barnen med familj

... till Carole Creedon Lundberg. Med ett hjärta på helt rätt ställe sätter hon allas mående före sitt egna på agendan. Hon förtjänar all kärlek här i världen. ↔ Tina Blom