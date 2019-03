... till alla som plogar alla våra gator, ni gör en fantastiskt jobb!

↔ Kim

... till vår fenomenala traktorchaffis Hans Karlsson i Dokkas. Så fint och snyggt och även alla tider på dygnet som vi får skottat, är guld värt! Tack!

↔ Sandra & Jocke

... till den snälla person som skottar väg till vår urngrav på Örnäsets kyrkogård.Nu kan jag gå med krycka till vår gravplats

↔ Hanssons

... till den fina personalen på IVA avd. 57 på Sunderby sjukhus för professionell och bra vård under 43 dygn av vår Aimo.

↔ Familjen

... till David Rannestam med vänner för all hjälp på Rautas och till våra familjer o vänner för all stöd o hjälp,ni är guld värda

↔ Micke & Uffe

... till funktionärerna under trekantsloppet. De visade ett stort engagemang under och efter min skidåkning under många timmar i snöstormen.

↔ Holger Olofsson

... … till all personal i Hemtjänstgruppen Byalaget i Gammelstad. Tack för fint bemötande och den goda omvårdnaden ni gav min man Stig Öqvist under hans sjukdomstid. Ni är guld värda, tack för att ni finns.

↔ Vivi-Anne

... till Lena Björnfot för hennes omtänksamhet. Också en ros till vår hjälpsamme vaktmästare Harry i Korpis.

↔ S och L

... till dig som hjälpte mig med att ta lös skotern och pulkan i 2,5 timme på Hertsöträsk 11 mars.

↔ Eric, Carolina och Millie.

... till Margit Eliasson som till sitt 80-års kalas bjöd in hemtjänsten. En trevlig tillställning med mat, dryck och sång. Tack från Hemtjänsten och tidigare samariter.

↔ Samariterna

... till Ambulans-Jesper, all personal på akuten samt all personal avd 47. Tack vare er empati, värme och professionalism blev en svår stund lättare att bära.

↔ Familjen Sigurd Öhman

......till Linda och Luleåpoliserna. Tack för hjälpen ni gav med så stor värme och omtanke,

↔ "Mannen på spåret"