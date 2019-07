Upprinnelsen till den misstänkta misshandeln var en diskussion inne på en hamburgerrestaurang i centrala Stockholm. När 19-åringen förhörs av åklagaren säger han att han gick fram till sällskapet för att fråga vart hans kompis, som han sett prata med dem, tagit vägen. Asap Rockys livvakt ska då ha knuffat bort honom.

Så fort jag ställde frågan sade han "Gå härifrån" och knuffade mig.

Åklagaren frågar varför han inte gick därifrån, trots att han blivit ombedd att göra det.

Om man gjort någonting fel och någon säger till en att gå därifrån så gör man det. Men jag hade inte gjort någonting fel.

Det han gjorde var någonting fult och det gjorde mig förvånad, säger 19-åringen.

Försvaret: Provocerande och hotfull

Förhöret med den målsägande hålls under tisdagseftermiddagen i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt.

Tidigare under dagen höll åklagaren sin sakframställan följd av anföranden från de misstänktas försvarare.

19-åringen upplevdes som påträngande av Asap Rocky och hans sällskap. På filmer som visas i rätten syns hur offret kastades i marken och därefter fick ta emot sparkar och slag. Artisten och hans vänner hävdar att offret var provocerande och hotfull.

När filmerna visas sitter den världskända amerikanske hiphopartisten, iklädd kriminalvårdens gröna häkteskläder, och tittar koncentrerat på skärmarna med armarna i kors.

Videon, som först publicerades av den amerikanska nöjessajten TMZ, visar hur Asap Rocky, som egentligen heter Rakim Mayers, vräker den 19-årige mannen i backen.

Mayers slungar målsäganden mot höger. Han flyger i luften, säger åklagaren Daniel Suneson.

En bild visar hur de andra två tilltalade ansluter då målsäganden ligger på marken. Sparkar och slag utdelas. Asap Rocky syns sätta sin fot på målsägandens arm.

"Allt mer påstridiga"

Alla tre misstänkta nekar till brott och hänvisar till nödvärn. Under åklagarens sakframställan ifrågasätter Asap Rockys advokat upprepade gånger uppgifterna om en glasflaska som påstås ha använts.

Slobodan Jovicic menar också att våldet var befogat eftersom 19-åringen trakasserat rapparen och hans sällskap.

Så småningom blir man allt mer påstridig och slutligen våldsam, säger Slobodan Jovicic.

Asap Rocky uppfattar sedan att personerna ska ge sig på hans livvakt, säger advokaten.

Det är med den bevekelsegrunden som Rakim Mayers agerar. Han fattar självständigt ett eget beslut. Han kastar personen på marken.

På plats i rätten är flera anhöriga till Asap Rocky, bland annat hans mamma, Renee Black. När filmerna på den misstänkta misshandeln visas drar hon en djup suck.

Blodiga bilder

Målsäganden mötte Asap Rocky och hans sällskap vid Hötorget vid 21-tiden. Det var 19-åringen som tog första kontakten. "Go that way", hörs flera gånger från Asap Rockys livvakt på filmer från tillfället. En stund senare kastas målsäganden till marken och därefter sker den misstänkta misshandeln.

Den 19-årige mannen fick enligt åklagaren bland annat flera skärsår på underarmarna och blåmärken i ansiktet. I rätten visas bilder på en blodig arm och hand.

Vänster arm är den som är mest skadad, säger åklagaren.

Åklagaren visade också foton på en glasflaska på gatan, samt en bild på något som är dolt i Asap Rockys tröjarm. Han menar att de ser likadana ut. Inga fingeravtryck från artisten har dock kunnat konstateras på flaskan.

"Mår inte bra"

19-åringens målsägarbiträde Magnus Strömberg framhåller att målsäganden ska ha försökt fly från bråket. Han påpekar också att det inte finns något glas på marken när Asap Rocky trampar på hans arm.

För 19-åringen är situationen påfrestande, enligt advokaten.

Hela världens blickar är riktade på det här. Han mår inte bra. Det har fortfarande att göra med den brutala misshandeln han utsattes för och som har påverkat honom psykiskt, men det har också att göra med all uppmärksamhet i medier, på nätet, i sociala medier och så vidare, har Strömberg tidigare sagt.

Enormt intresse

Asap Rocky greps den 2 juli efter en spelning i Stockholm, misstänkt för misshandel i samband med ett bråk i Stockholm två dagar tidigare. Två vänner till Rocky, 23 och 24 år gamla, står också åtalade.

Förhandlingarna har samlat ett stort pressuppbåd. Intresset är stort, inte minst i USA, och journalister från flera tunga amerikanska medier, bland annat New York Times, är på plats.

När Asap Rocky lämnade rättssalen för lunch vände han sig till de anhöriga med ett leende och vinkade.

Rättegången pågår under tre dagar: tisdag, torsdag och fredag. Senare i veckan är även flera vittnen kallade till rätten.