Består av: Per Gessle, Micke ”Syd" Andersson, Mats ”MP” Persson, Anders Herrlin och Göran Fritzon.

Kort historik: Självbetitlade debutalbumet spelades in 1979 och släpptes året därpå. "Gyllene Tider" blev etta på albumlistan och bandet gav sig ut på sin första stora turné. Spelade in skivor och turnerade sedan flitigt under första halvan av 1980-talet. Bandet upplöstes 1985 men har under åren som gått återförenats vid flera tillfällen för att spela in skivor och åka på turné.

Aktuella med: Avskedsalbumet "Samma skrot och korn" och med en avskedsturné.

Turnéplan: 4/7 Halmstad, 5/7 Halmstad, 6/7 Malmö, 10/7 Helsingborg, 12/7 Skövde, 13/7 Linköping, 15/7 Uppsala, 17/7 Lysekil, 19/7 Ronneby, 20/7 Kalmar, 24/7 Piteå, 26/7 Rättvik, 27/7 Stockholm, 31/7 Karlstad, 2/8 Eskilstuna, 3/8 Göteborg, 8/8 Trondheim, 9/8 Fredrikstad, 18/8 Oslo.