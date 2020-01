Vissa angivna temadagar borde inte räknas in i sammanhanget, till exempel de med religiös anknytning eller av hednisk art.

Vissa temadagar är lite problematiska språkligt sett, till exempel Stoppa incestdagen (16 mars). Varför ska vi stoppa en dag som vill rikta blickarna mot problemet med incest? Ingen skulle komma på att inrätta Stoppa #metoo-dagen, därför heter den #Metoo-dagen (15 oktober).

Matlådans dag (23 mars) blir också märklig att förhålla sig till. I mitt fall har jag kolleger som har med sig matlåda flera gånger i veckan, då kan just inte en enda dag göra skillnad eller vara speciell.

|

Det är som om några äter kanelbullar, typ, 300 dagar om året för att sedan gå bananas för att just deras vana fått en speciell dag. Visserligen tror jag att konditorier gläds åt Kanelbullens dag (4 oktober) eller Chokladbollens dag (11 maj) och kan märka av ökad försäljning. Men hur ska vi förhålla oss till ett ökat bruk och ökad försäljning under Internationella cannabisdagen (20 april)?

Skiljetecknets dag (21 september) känns sympatisk och kan säkerligen föranleda språkliga diskussioner.

Alla chefers dag (16 oktober) verkar synnerligen onödig. Äger inte chefer tillräckligt många arbetsdagar?

Mellan Nationella orgasmdagen (5 juli) och Internationella orgasmdagen (8 augusti) är det drygt en månad, så det gäller att ligga i.

Det behövs ingen större fantasi att förstå meningen med Internationella kyssdagen (6 juli), men vad ska vi egentligen göra på Nationella mag- och tarmdagen (19 maj)?

Temadagarna har blivit så många att det är svårt att se träden för bara skog. Och tydligen har de som vurmar för dylika dagar svårt att komma på nya, då den 7 januari förklarats som Temadagens dag.

Vad kommer härnäst:

Slå-in-öppna-dörrar-dagen?

Vi-vet-inte-poängen-med-denna-dag?

När till och med ”temadagen” Första maj mist sin kraft, blir det nog svårt för många temadagar att mäta sig med några av dem som förknippas med ätande och drickande.

Jag är dock lite svag för den amerikanska The Day of The Dude (6 mars), inspirerad av bröderna Joel och Ethan Coens film "The Big Lebowski" (1998). Jeff Bridges insats som The Dude har lagt grunden till dudeismen. Nej, man ska inte fastna för någon gud utan mest slå dank i tillvaron, göra så lite som möjligt – och gör man någonting är det på sin höjd att spela bowling och dricka White Russian, gärna klädd i morgonrock.

Någon som är på?