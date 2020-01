För en tid sedan provade konstnären Leif Å Larsson på tekniken pyrografi. I korthet innebär det att man använder en glödpenna för att på så sätt bränna in motivet på trä eller läder. En teknik som var populär till dekorationer under 1970-talet.

– Jag hittade några plywoodskivor som var rätt grova i strukturen. De tyckte jag om, berättar han.

Uppenbarligen var det fler som tyckte om vad han åstadkommit. När han skickade in en ansökan om att få ställa ut på Liljevalchs konsthalls vårsalong passerade han nålsögat. Av de cirka 3 000 konstnärer som sökte om att få delta valdes 170 ut – och den före detta folkhögskoleläraren är en av de utvalda.

– Det är klart att det känns roligt och inspirerande. Man måste ju säga att det är ärofyllt att ställa ut där eftersom det är så hård konkurrens, säger han.

Under årens lopp har han avbildat många olika hus och byggnader. Inför en teckningsutställning valde han bort att använda sig av blyerts för att istället arbeta med glödpennorna.

– Det blev en ny utmaning. Det första huset som jag gjorde i den tekniken blev ändå så lyckat så jag fortsatte att göra ytterligare ett hus från Hedenäset. I det huset bodde en gång en naturläkare som hette Axel Karinen, berättar han.

Bilderna på båda de två tornedalska husen hänger just nu på Liljevalchs.

– Under helgens vernissage har många tittat, frågat och fotograferat. Det har varit otroligt positivt. Det här har gett mersmak, säger Leif Å Larsson.