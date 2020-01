En minifestival inleder teatergruppen Institutets andra säsong i tornedalska Vitsaniemi. Lördagen den 18 januari avlöser programpunkterna varandra i en festival som ska bli årligen återkommande.

”Vävda berättelser” är ett samarbete mellan den finska regissören Rasmus Slätis, den lokala poeten Dagny Keisu och vävgruppen i Vitsaniemi. Markus Öhrn beskriver föreställningen som traditionellt konsthantverk som möter sentida scenkonst.

– Vi vet alla hur det låter när många väver i ett rum. Det är ett väldigt behagligt, akustiskt ljud som här har använts för att skapa en form av andning och rytm. Med ljusspel och skuggspel ackompanjerar det Dagnys texter. Tillsammans har de skapat ett tryggt rum, med rum för eftertanke, säger Markus Öhrn.

En nyskriven pjäs av konstnären Joanna Rytel, ljudkonstnären Derek Holzer och artisten Sara Trawöger finns även med i programmet, liksom poeten David Väyrynen.

Festivalen har fått namnet ”There's a crack in everything, that's how the light gets in”, efter Leonard Cohens ”Anthem”:

– Nu vänder det, ljuset kommer tillbaka. Vi på Institutet tycker om konst som har den där lilla sprickan, att det inte är perfekt. Det är som med människan, det som är helt perfekt bli sällan helt intressant. Vi vill släppa in det där lite konstiga, som skapar en dialog kring det vi sett. Konsten är också något man pratar om och blir engagerad i, inte bara en produkt för marknaden. Vi vill vara platsen där man får vara med på ett tidigt stadium, berättar Markus Öhrn.

Han hyllar lokalbefolkningen i Risudden, Hedenäset och byarna runtomkring:

– Det har blivit en fin dialog, de visar ett enormt intresse för det vi gör. Människor är väldigt öppna för vad scenkonst kan vara, intresserade och nyfikna i stället för skeptiska och ifrågasättande.

– Vi vill fortsätta vara relevanta för den lokala publiken, men även ligga i framkant av experimentell scenkonst. Det finns inga motsättningar i det. Alla som kommer hit ska känna sig välkomna, tröskeln ska vara låg, det ska vara högt i tak för diskussioner.

Vitsaniemi gamla skola har plats för 80 personer och det är utsålt sedan länge.

– VI har en aktiv byaförening som har varit snabba på biljetterna. Det kommer också folk från Stockholm, Malmö och andra håll, det känns väldigt kul.

Markus Öhrn har jobbat i tio år i Europa. Han är halva året i Vitsaniemi, turnerar ett par månader och regisserar någon föreställning per år i Europa.

– Under förra våren gjorde vi vår första produktion här för en festival i Wien, och vann även ett pris. Den föreställningen har premiär i Vitsaniemi under våren.