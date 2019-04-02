Konstalmanackani Norrbotten 12:51 | 2019-04-02 Arjeplogs Konstförening: 9 mars–10 maj Anders Skoglind och Henrik Blind, Silvermuseet.Bodens Konstgille: 6–27 april Vårsalong, Bodens konstförening, Konsthallen, Enter galleria.Gällivare Malmbergets konstklubb: 15 mars–6 april Fia Kvissberg och Åke Aronsson, Konsthallen, Gällivare museum.Kiruna Konstgille: 3–30 april Mikael Fagerlund, Konsthallen, Föreningsgatan 15. 15 mars–10 juni Anna Almqvist, Avgångshallen, Kiruna flygplats.JALA Konst- och Hantverksförening: 2–9 april, Rawaa Khishis final exhibition i Haparanda Studio JALA, Torget Haparanda.Korpilombolo Kulturförening: April Gårdsbyskolans fritidsavdelning, Kulturhuset.NJA:s konstförening: 3–10 april Vinster, konstlotteriet för medlemmar, Restaurang Magnetiten, SSAB Luleå.Älvsbyns Konstförening: 30 mars–12 april Eeva-Leena Väätäjä, Konsthallen, Älvsby folkhögskola.