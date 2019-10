Det har Steppenwolf med frontfiguren John Kay gjort. Han (Joachim Fritz Krauledat) föddes i Tilsit (numera Sovjetsk, nära Kaliningrad i dåvarande Sovjet). Familjen flyttade till Östtyskland och lyckades 1948 fly till Västtyskland för att tio år senare emigrera till Kanada.

Det är inte svårt att sticka ut hakan och kora ”Monster” till en av rockhistoriens bästa låttexter. Få texter har tagit temperaturen på sitt land och varit så igenkännande.

Jamen, Lundells ”Öppna landskap” då! Glöm den, den kommer inte i närheten av den rannsakningen ”Monster” står för. Den är skriven mitt under brinnande Vietnamkrig, i en tid när alltfler amerikaner frågar sig varför landet ska föra krig på en annan kontinent.

Men ”Monster” är inte närmast en anti-krigslåt utan snarare en exposé över USA:s koloniala tillblivelse, hur den federala republiken utvecklats och hur den amerikanska frihetslängtan till vissa delar fått ett monsterliknande uttryck.

The spirit was freedom and justice

And its keepers seemed generous and kind

It’s leaders were supposed to serve the country

But now they won’t pay it no mind

Cause the people grew fat and got lazy

Now their vote is a meaningless joke

They babble about law and order

But it’s all just an echo of what they’ve been told

Det episkt berättande påminner i stil till viss del om Bob Dylans ”Hurricane”, en protestsång med anledning av att boxaren Rubin ”Hurricane” Carter ansågs oskyldig dömd för mord.

”Monster” är en nio minuter lång, tredelad svit (Monster/Suicide/America) som speglar det osäkra tillstånd en aldrig så stark stat kan utsätta sina invånare för. Det är svårt att inte se låten som en förutsägelse om hur USA en dag skulle få en monsterliknande president.

America, where are you now

Don’t you care about your sons and daughters

Don’t you know we need you now

We can’t fight alone against the monster

Så där är vi – med Steppenwolfs ”Monster” och Greta Thunberg – och möjligen kan vi därmed förstå hur viktigt det är med kritik, ifrågasättande och för klimatet skolstrejkande ungdomar är för vår framtid. ”Monster” tål att lyssnas på till den dag historien inte upprepar sig.