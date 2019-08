Av de som band sina räntor i juli valde 7 procent ettårig bindningstid, medan 11 procent valde tvåårig bindningstid. Det går att jämföra med juni månad då 9 procent valde ettårig, samt 5 procent valde tvåårig bindningstid på sitt bolån.

I juli lämnades reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Riksbanken aviserade att räntan skulle höjas under andra halvåret 2019 eller en bit in i 2020 om konjunktur- och inflationsutsikterna höll i sig. Sedan dess har ny statistik kommit in som tyder på konjunkturläget försvagats. De flesta bedömarna tror nu att Riksbankens räntehöjning skjuts längre fram i tiden. Utvecklingen gör att både de korta och de lite längre bundna boräntorna förväntas bli historiskt låga även framöver.

– 11 procent av SBAB:s nya bolånetagare valde i juli att binda räntan på två år. Man måste backa tillbaka till sommaren 2017 för att hitta samma höga andel. Uppenbart har intresset för att binda räntan på lite längre tid ökat med de nu mer fördelaktiga räntorna på bolån med längre bindningstid. Sen tror jag att just två år är en överskådlig tidshorisont. Det är lättare att överblicka vad man gör om två år än om fem, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.