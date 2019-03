Under vintern har det inte bara varit hemvändare som lockats till Luleå. På Brändö konferens & fritidsby har de märkt av ett ökat intresse för internationella gäster och under vintern har stora grupper med brittiska turister åkt till Luleå under sina vinterlov. Under sportlovet befann sig femton brittiska familjer på Brändön och hela anläggningen var fullbokad. Där fick de uppleva såväl norrsken som hundspann.

Göran Widén äger Brändön lodge och berättar att antalet privatresande internationella gäster från Storbritannien har ökat mycket under de senaste åren.

– Antalet privatresande internationella gäster, främst från UK har hos oss ökat med cirka 300 procent de senaste fem åren. Pengarna som de internationella gästerna spenderar här räknas faktiskt som exportintäkter. I snitt omsätter en familj på fyra personer cirka 40 000 kr för en vecka med boende, mat, aktiviteter och transfer utöver själva kostnaden för flygresan hit, säger han och fortsätter:

– De internationella gästerna spenderar dessutom mycket mer pengar på aktiviteter än vad svenska besökare gör. Det här skapar jobb till både kökspersonal och guider hos oss och ger ju också viktiga skatteintäkter för kommunen.

En av familjerna som besökte Luleå och Brändön var familjen Martin som annars bor norr om London. De lockades till Luleå då de ville uppleva den norrländska vintern och norrskenet.

– Den miljö vi får vistas i här är så väldigt annorlunda mot det liv vi lever hemma, utanför London. Där får vi knappt någonsin uppleva snö, konstaterar de.

Att just locka brittiska familjer till Luleå har varit ett långsiktigt arbete som Göran Widén har arbetat med under de senaste fem åren.

– Vi besökt ett stort antal resemässor och säljworkshops i Storbritannien och även fått hit flera brittiska turoperatörer och reseagenter på visningsresor och fått internationell press. Sedan samarbetar vi med vårt lokala destinationsbolag Visit Luleå. Vi har även lagt ned mycket tid på produktutveckling av våra aktiviteter och noga valt våra guider, säger Göran Widén.