– Det känns roligt att etablera sig på en helt ny marknad. Under våra första år var det ingen som gjorde det vi gjorde men under de senaste åren har det kommit in fler och fler företag som gör liknande grejer som oss, även om vi arbetar på olika sätt. Vi tycker om att få leverera det vi gör och då känns det roligt att komma in på ett nytt ställe, säger Niklas Grewin, vd på Close.

Han berättar att Close startades för att vara ett nätverk för chefer inom olika sektor där de kan byta erfarenheter och få inspiration. I första hand kommer nätverket i Luleå att vara för vd:ar i länet.

– Vi har pratat om det många gånger men avvaktat då vi haft en tillväxt på de orter som vi redan finns etablerad i. Vi har hela tiden haft en avsikt att expandera men aldrig tagit klivet. Då var det väldigt roligt när Nordisk kompetens tog kontakt med oss och vi tillsammans kunde etablera kontakter på orten. Vi kände att vi tog flera steg framåt genom deras kontaktnät. Rent geografiskt känns det som ett riktigt bra läge, säger han och fortsätter:

– Vi har många medlemmar som kommer från Norrbotten och har fått förfrågningar från dem. Många av våra medlemmar som kommer norrifrån har efterfrågat detta. Nu tar vi ett stort steg geografiskt och jag tycker att Luleå har ett bra upptagningsområde.

Close har påbörjat ett samarbete med Nordisk kompetens som har sitt huvudkontor i Luleå. Mariam Al-zamami är vd på Nordisk kompetens och berättar om hur tanken kring samarbetet kom till.

– Jag sökte efter det nätverk som är bäst i Sverige. Close har funnits i 18 år och jag tog kontakt med Niklas Grewin på Close och tyckte att det var något för Norrbotten. Nu kommer vi att hjälpa Close att rekrytera medlemmar till närverket.

– Jag har drivit chefsnätverk i flera år men just kombinationen chefsutveckling och kompetens finns inte. Jag tycker att det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, nu behöver vi inte åka till Stockholm för att ta del av allt. Jag tror att det kommer att bli väldigt lyckat, säger Mariam Al-zamami.

Niklas Grewin berättar om vilka fördelar som han ser av nätverket.

– Jag tror att om man på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt vill kompetensutvecklas är detta sammanhang ett bra sätt att bygga kontakter och relationer till andra i samma situationer. Kompetensutvecklingen växer i kubik när man får växla erfarenheter. Det är även ett bra sätt att hänga med i allt som händer i branschen och ta del av framgångsexempel. Man får en tillhörighet till andra som kanske är i samma situation som en själv.

– Vi har varit väldigt Stockholmsfokuserade i och med att vi har vårt säte där. Nu vill vi flytta ut vår verksamhet mer lokalt, vi har bland annat anställt en chef i vårt område i Skåne som kan ta vara på de lokala kontakterna som kanske vi missar. På sikt är det en plan i både Göteborg och Luleå. Det vore väldigt roligt att få en verksamhet här uppe som får leva som de gör i Stockholm, säger Niklas Grewin.