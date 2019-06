För lite mer än ett år sedan öppnade Climeon sitt representationskontor i Japan för att tillsammans med samarbetspartners utforska och fördjupa förståelsen för den japanska markanden. Sedan dess har bolaget vunnit tre order inom geotermi i Japan samt levererat de fyra första Heat Power-modulerna. Climeon har därför valt att ta nästa steg genom att etablera ett dotterbolag i landet.

– Vi såg tidigt en stor potential för geotermisk värmekraft i Japan och under det senaste året har vi verkligen fått den bekräftad av kunder, landägare och politiker. Vi har även sett att det är väldigt viktigt för utländska bolag som vill verka i Japan att ha en lokal närvaro och ett japanskt bolag. Därför tar vi nu nästa steg i vårt bolagsbygge och etablerar vårt första dotterbolag, säger Thomas Öström, vd för Climeon.

Andreas Grenninger, tidigare Head of Organizational Development and Globalization på Climeon, blir President and Representative Director för det nya dotterbolaget.

– Vi har lärt oss mycket under vårt första år i Japan och jag ser fram emot att nu förstärka vår lokala närvaro och utveckla Climeons affär i Japan, säger Andreas Grenninger, President and Representative Director för Climeon Japan K.K.