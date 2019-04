BillerudKorsnäs är huvudpartner till IGEday – Introduce a Girl to Engineering day där de bjuder in tjejer och icke binära som är intresserade av att lära sig mer om branschen på ett studiebesök. Under förra veckan bjöd de in till ett studiebesök hos BillerudKorsnäs fick ungdomarna träffa kvinnliga ingenjörer, se produktion samt delta i workshops och prova på vad ett teknikyrke kan innebära. I år tog de emot närmare 150 ungdomar, fördelat på flera av sina anläggningar runt om i Sverige.

– Jag hoppas vi lyckats skapa en förståelse för ingenjörsyrket samt dess otroliga bredd och möjligheter. Att få vara med på IGEday och inspirera unga tjejer i början av deras karriär, för något man själv brinner för hoppas jag kan smitta av sig. Samhället behöver fler kvinnliga ingenjörer, säger Emma Englund, laboratoriechef produktkvalitet och ansvarig för den ena workshopen på IGEday i Karlsborg

Maud Stoltz är HR business partner på BillerudKorsnäs och menar att mångfald på en arbetsplats är en framgångsfaktor i dagens samhälle.

– Och IGEday är en del av mångfalds- och inkluderingsarbetet hos oss på BillerudKorsnäs. Det är såklart jätteroligt att vi fick möjlighet att visa delar av vår verksamhet och prata om möjligheterna kring dagens teknik, säger hon.