Just nu finns Alexander Erkstam,19, och Erik Malmelöv, 18, i företagskuvösen Go Business. Go Business har som idé att hjälpa entreprenörer att utveckla sina affärsidéer.

Killarna bor i Luleå men pendlar ofta till Piteå för att delta i föreläsningar och workshops. De har startat bemanningsföretaget Utia med affärsidén att ge ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet jobb.

– Go Business är bra. Vi får bra stöd i arbetet med att strukturera upp bolaget och det är bra att ha en kontorsplats, säger Erik Malmelöv.

Bolaget bildades förra året.

– Jag såg att det fanns klasskompisar som inte fick sommarjobb. Många vill arbeta under fritiden, men de visste inte hur de skulle få jobb. Så jag ville hjälpa klasskompisar till jobb och då kom grundidén till Utia, berättar han.

Erik Malmelöv berättar att när han bestämde sig för att starta Utia ringde han barndomskompisen Alexander Erkstam i Uppsala som gick första året på ett gymnasialt ekonomiprogram. Han nappade på idén med Utia och flyttade till Luleå. Efter studenten arbetar han nu på heltid i Utia.

– Vi hade pratat tidigare om att starta företag tillsammans och när Erik presenterade idén kändes det helt rätt, säger Alexander Erkstam.

Utias grundare säger att de har fått en bra start. De vill göra skillnad för alla ungdomar.

– Precis när vi hade lanserat hösten 2017 fick vi ett uppdrag som krävde tolv personer, men vi hade hittills bara rekryterat fyra ungdomar. Uppdraget skulle utföras tre dagar senare så det var bara att ringa runt till klasskompisar och vi fick till slut tag på åtta stycken till, säger Erik Malmelöv.

Han och Alexander Erkstam berättar att sedan dess har det rullat på. De pekar på att det är kompetensbrist i många branscher och därför viktigt för ungdomar att tidigt få möjligheten att jobba.

– Under hösten 2017 sysselsatte vi 16-17 ungdomar, säger Erik Malmelöv.

Han uppger att Utia tar på sig allt från fönsterputsning till städning och chaufförsjobb och företaget har vuxit. Utias marknad är främst företag inom handel, event, hotell och restaurang.

– I år kommer vi att ha sysselsatt totalt 40 ungdomar, säger han.

Ungdomarna rekryteras direkt via Utias hemsida men till våren lanserar de ett helt nytt rekryteringsverktyg.

Erik Malmelöv och Alexander Erkstam har tydliga mål för Utia. De säger att bolaget redan är lönsamt. Nästa år beräknas omsättningen bli 1,8 miljoner kronor. Antalet ungdomar ut i jobb beräknas bli 200 i Piteå, Luleå och Boden.