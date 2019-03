Det här är ingenting man hoppar av bara så där, utan det är en långtidstanke som blivit av, säger han.

– Jag hade nog trott att jag skulle sluta ännu tidligare i och med att jag blev änkeman för tio år sedan. Man började tänka om helt enkelt.

Företaget har gått i samma släkt sedan 1930, och av dessa 89 år har Bernt Jansson ägt butiken i 39 år.

– Jag och min fru tog över det år 1980 från hennes sida av släkten, och det är även därifrån namnet Enström kommer.

Han berättar att han alltid varit en bondgrabb som älskat att vistas ute i skog och natur.

– Jag började sälja blommor efter skolan redan när jag gick i nian. Sedan sökte jag in på en floristutbildning i Norrköping. Dock kom jag inte in, men jag gjorde ett nytt försök och kom in. Det var tredje året på utbildningen som jag träffade min fru Karin.

Han var från Uppsala och hon ifrån Luleå.

– När jag bestämde mig för att flytta upp till trodde jag att jag skulle bli kvar i max två eller tre år. Men här står man 39 år senare, säger han.

– Jag brukar säga vvv. De står för vilja, våld och vaselin. För att ett företag ska lyckas behöver man en enorm vilja. Och med våld menar jag att man ibland måste putta undan andra för att själv ta sig fram, och med vaselin menar jag att man även måste ge kunden något. Kanske skicka med en extra blomma eller choklad för att de ska känna sig speciella när handlar här.

– Det är en fråga som är omöjlig att svara på. Man får jobba mycket när alla andra är lediga till exempel jul, nyår, påsk och pingst. Det är stressigt men fruktansvärt roligt.

Han berättar att han jobbat 80-120 timmar i veckan när han arbetat som mest. Vissa dagar har det varit tungt och han har fått rulla sig upp ur sängen för att ta sig iväg till jobbet. Men när han nu står utanför boxen kan han se på det hela med andra ögon.

– Jag har haft fruktansvärt kul. Man ska inte bara fokusera på ett jobb som har hög lön, utan man ska känna att det är roligt att gå till arbetet även på måndag.

– Nej det skulle jag inte säga. Däremot skulle jag säga att jag inte tror att det finns en stad i Sverige som köper så mycket blommor som i Luleå.

– Först och främst ska jag ta sex månader ledigt, men jag kommer finnas som en hjälpande hand. Om de vill ha hjälp med något i butiken så behöver de bara ringa, säger Bernt Jansson.