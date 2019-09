2017 investerade Outinens 46 miljoner i fabriken i Haparanda för att ta fram en ny processteknik. Men den nya tekniken kan företagets färdigrätter tillagas på ett sätt som ökar hållbarheten, utan att tillsatser behöver användas.

Nu i veckan kommer de första produkterna som gjorts med den nya tekniken ut.

– Outinens bygger på tradition, äkta råvaror utan tillsatser och socker. Det vill vi inte ändra på. Därför investerade vi i en naturlig livsmedelsteknik som höjer hållbarheten på våra produkter. Det unika med vår tillagningsprocess är att vi tillagar maten i förpackningen efter att den är försluten, säger Kalle Outinen, vd på Outinens.

En tredjedel av all mat som produceras globalt slängs och svenskarna slänger uppskattningsvis cirka 45 kilo ätlig mat per år och person i soptunnan. En grupp som har högt svinn är just färdigrätter.

– En tredjedel av all mat slängs, det är ett oerhört slöseri och förödande för miljön. Där måste vi alla vara med och minska matsvinnet. Genom att våra produkter har en hållbarhet på 55 dagar hoppas vi kunna minska svinnet på just färdigmat, säger Kalle Outinen.