– Äntligen kan jag hänga upp mitt gesällbrev på väggen, säger Therese Jahagdar till Gällivare kommun.

I och med att reglerna för gesällbreven ändrades ungefär samtidigt som Therese avslutade sin utbildning till frisör valde hon att börja jobba direkt utan något brev. Företagarna Gällivare, med ordförande Börje Johansson fick i alla fall ge Therese hennes yrkesbevis i juni i år.

Läs Gällivare kommuns artikel här.

Under åren har det trots avsaknaden av gesällbrev gått bra för frisören och hennes egen salong You by Therese. Förra året vann hon SVT:s TV-sända tävling Sveriges favoritfrisör.