Mängder av karameller, klubbor och strutar har fyllts på i lanthandeln på friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad. De retroinspirerade förpackningarna är nyproducerade och ska liksom lösviktsgodiset utan självplock väcka nostalgi.

Inför midsommar väntas försäljningen av godis stå för det mesta av omsättningen.

– Det är alla barnfamiljer som kommer hit och det är jättemycket godis som går åt. Det är väl det som säljs mest på midsommar, utöver det vanliga som finns i lanthandeln, säger Ann Lindblom Berg, verksamhetsansvarig Friluftsmuseet Hägnan och Visitor centre.

Sommarens första vikarier är på plats bakom disken. Alexandra Töyre, 20, började som feriejobbare för några år sedan men har nu fått en deltidstjänst som butiksbiträde. Vid hennes högra sida har hon 17-årige Alexander Backman som fått jobbet via kommunen.

– Det är väldigt roligt och jag trivs här, säger Alexandra Töyre.

Förutom det söta satsar lanthandeln bland annat på att plastbanta och fokuserar mer på trä och naturliga material.

– Den ska bli lite mer lanthandel så vi ska försöka ta in mer byggnadsvårdsprodukter, säger Ann-sofi Krook som jobbar med administration och lanthandeln på Hägnan.

– Det är inte plast utan här har vi gammeldags som de såg ut förut, fortsätter hon.

Linoljesåpa, kavlar och rotborstar i trä är några exempel på gamla produkter som fungerar.

– Genom att intresset för byggnadsvård växer tänker vi att det ska finnas fler sådana produkter hos oss i framtiden, säger Ann Lindblom Berg.

– Det är alltid ett heminredningsintresse att gå tillbaka och titta i gamla hus. Sedan tänker man ju också på miljön i skåpen att man vill ha hyllremsor till exempel.

Även retroplancher av olika slag, barnleksaker i trä och turisternas måste, den älgformade osthyveln.

– Den måste vi ha kvar, säger Ann-sofi Krook.

Under vinterhalvåret är lanthandeln för det mesta stängd. Därför görs stora beställningar under våren för att säkra under sommaren.

– Därför får det svälla ut. Det är mer godis och färskvaror under sommaren, vilket vi inte kan ha under vintern då det är begränsade öppettider, säger Ann Lindblom Berg.