Mobillådan har precis blivit utsedd till årets julklapp 2019 av HUI Research. Samtidigt presenterar Blocket årets begagnade julklapp – leksaken.

Under perioden 1 januari till 31 oktober i år har privatannonseringen av leksaker på Blocket ökat med fem procent, jämfört med samma period i fjol. Norrbotten och Jämtland sticker dessutom ut – här har annonseringen av leksaker ökat med så mycket som 26 respektive 22 procent.

– Leksakskategorin på Blocket har haft en stadig tillväxt över tid och hittills i år har kategorin växt med fem procent i volym trots att vi inte kommit in den mest högintensiva perioden ännu. I år har vi dessutom valt att fokusera på en kategori som har potential att göra stor skillnad under just december månad, säger Tero Marjamäki, presschef på Blocket, och fortsätter:

– Att en fjärdedel av alla nya leksaker säljs under december säger en hel del om den koncentrerade konsumtionen under julhandeln.

Svensk Handels julrapport från 2018 visar att leksaksindustrin är den industri som får störst uppsving under julhandeln, och att december månad står för cirka en fjärdedel (23,6%) av branschens årliga inkomst.

Sex av tio leksaker på Blocket såldes inom en vecka under oktober månad. Det är en ökning från samma period föregående år, då siffran var 36 procent.

Medianpriset på en leksak på Blocket är 350 kr, vilket är samma som 2018. Snittpriset har däremot gått ner, från 1853 kr (2018) till 1387 kr (2019).