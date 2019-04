Hannover Messe gick av stapeln i förra veckan. Lisa Ek, affärsutvecklare, och Niclas Dahlström, affärsutvecklare och projektledare, från LTU Business var på plats. Här delar de med sig av de viktigaste insikterna som de tror kommer att generera nya affärer för Norrbottens företag i framtiden:

1) 5G-nät kommer att transformera yrken och processer inom gruvbranschen.

För råvaruindustrin innebär nya tekniska innovation att man kan automatisera vissa processer, vilket leder till nya yrkesroller, men också säkrare, effektivare och mer attraktiva arbetsmiljöer.

2) Hållbarhet skapar nya innovationer och affärsrelationer.

Att skapa mer miljövänliga processer är en nödvändighet och tydligt fokus för de flesta branscher, och gruvbranschen i allra högsta grad. Här marknadsförs nya metoder och innovationer genom hela värdekedjan från utvinning till förädling men också återbruk. Sverige ligger i framkant i utvecklingen mot mer hållbar industri, inte minst tack vare flera omfattande samverkansprojekt.

3) Kluster är framtiden.

För att klara den digitala och gröna omställningen strävar industribolag mot att fokusera på sin kärnverksamhet, och samtidigt satsa på att öka samverkan med SME (små och medelstora företag), akademi och institut som kan addera värden till de processerna. Detta innebär en tillväxtmöjlighet för SMEs och start-ups genom samarbete med stora industribolag, och det blir viktigt att skapa arenor för målfokuserat kunskapsutbyte med hjälp av innovationsledning.

4) Go special or go home.

Våga specialisera dig. Hitta ditt företags unika mervärde och fokusera på det. Satsa tid på att göra research om dina prospekt för att förstå deras processer och hur din tjänst eller produkt kan skapa mervärde för dem. Det finns sannolikt användningsområden för din produkt som du inte ens känner till – här är en nyckel att delta i samverkansprojekt och klusterbildningar, men också att vara alert och anpassningsbar i sina arbetsprocesser.