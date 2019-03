Baserat på beställningar av 170 000 kunder i Sverige har Snusbolaget sammanställt trender och statistik kring svenskarnas snusvanor. Statistiken visar att försäljningen av nikotin- och tobaksfritt snus har ökat väsentligt det senaste året i Norrbotten.

Försäljningen av nikotinfritt snus ökade med 26 procent under 2018, medan all white ökade med 38 procent från månad till månad under föregående år.

– Nikotinfritt snus och tobaksfria prillor växer snabbt i hela landet. Vi ser att både före detta rökare och snusare väljer de tobaksfria prillorna som alternativ, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.