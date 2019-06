Eva Rosendahl utbildade sig till konstpedagog för femton år sedan men har sista åren arbetat som barnsköterska på Sunderby sjukhus.

– Nu har jag återkommit till konsten genom att öppna ett galleri. Jag är tjänstledig för att driva eget och det känns verkligen kul, säger Eva Rosendahl.

Läraren Victoria Sellgren som har vernissage på lördag kommer att ställa ut de två närmaste veckorna.

– Jag har alltid gillat att måla och är nog en kreativ själ, säger hon.

Victoria visar upp akrylmålningar med både abstrakta och halvabstrakta motiv.

– När jag målar kan man ibland urskilja ett motiv, men inte se det fullt ut och då är det mer halvabstrakt.

Flytande akryl är en speciell teknik.

– Man gör sin egen blandning, häller färgen på duken och håller den plan. Det gör att man får en rörelse i motivet som jag gillar. Sedan kan man få effekter beroende på lite andra tricks också.

Victoria Sellgren har ställt ut några gånger på Konst i det gröna, Boden Business Park och även haft utställning i sitt eget hus.

– Det är väl sista fem åren som jag varit aktiv som utställare. Att vi får ett nytt galleri är efterlängtat och en brygga mellan Konstgillet och halvamatörer. För i dag ryms inte alla som vill ställa ut sina konstverk på Konstgillet, säger Victoria.

Galleriägaren Eva Rosendahl håller med om att det finns ett jättebehov och behövs mer utställningsutrymme för utställning både för etablerade och ickeetablerade.

– Det känns viktigt att få en bra blandning av utställare, säger Rosendahl.

Galleri 14 ligger på marknivå efter Drottninggatan vilket ger möjlighet att skylta upp med konstverk i skyltfönstren.

– Det lockar in lite mer spontanbesökare. Här kan någon bara gå förbi på gatan och slinka in.

Eva Rosendahl öppnade sista helgen i mars.

– Tanken med utställningsverksamheten är just det här att alla ska kunna hyra in sig om man vill. Utställarna behöver bara vara här vernissagedagen. Jag är annars här och har öppet halva dagar även under helgen. Jag prövar också att ha längre kvällsöppet på torsdagar för att se hur det går.

Utställarna kan boka lokalen från en vecka upp till fyra veckor.

– Bokningen ser bra ut fast det är inte så många som vet att vi finns. Det roliga är också att Galleri 14, Konstgillet och Havremagasinet inte känner oss som konkurrenter. Vi vill istället hitta ett framtida samarbete och göra något bra ihop, säger Eva Rosendahl.