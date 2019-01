Under november och december sökte 14 bolag in till ABI. Av dessa har nu sex bolag tagits in. Bolagens affärsidéer handlar om nya dataspel, enklare hantering av kedjehjul, smarta styrsystem till industrirobotar, järnvägsövervakning, ny kylteknik och lättare leverans av produkter till rymden.

– Det är otroligt spännande att det är en sådan bredd bland de nya bolagen men också att de har team från andra delar av Sverige som väljer att etablera sina startups här i Norr, säger Jens Lundström, vd Arctic business incubator.

Alla bolagen får 300 000 kr direkt från starten via affärsängelbolaget Arctic Ventures Ett AB som förvaltas av ABI. De kommer under två års tid att få hjälp med ytterligare finansiering, vässa affärerna och gå ut på en internationell marknad.

Här är de nya startupbolagen:

- Centropy AB i Piteå har utvecklat en ny och effektiv kylteknik för elektronisk utrustning som processorer, kraftelektronik eller laserdioder men lämpar sig även inom andra områden. Tänkta kunder finns både på jorden och i rymden.

- DANS Control AB i Luleå vill revolutionera det sätt industrin använder sig av automations och kontrollsystem. Med deras lösning från forskning vid Luleå Tekniska Universitet blir styrsystem mer självständiga, effektivare och smidigare än befintliga system och kan styra allt på ett fabriksgolv, exempelvis robotar, sensorer och maskiner.

- Flat Tail Studio AB i Skellefteå utvecklar ett multiplayerspel där spelarna får använda sin kreativitet, karaktärernas unika färdigheter, samarbete och taktisk slughet för att överlista motståndarlaget. Bakom spelidén står Tobias André, en av Sveriges snabbast växande influensers på Youtube med över 800.000 följare på sin kanal BikiniBodhi.

- Nordic Quick Systems AB i Piteå har utvecklat ett kedjehjuls-koncept som ökar säkerheten och ökar effektiviteten genom minskat underhåll av tunga kedjetransportörer.

- PASQ AB i Kiruna ska hjälpa små och medelstora företag att certifiera produkter så de lättare kan bli leverantörer till rymdindustrin. Idag finns det ingen enkel lösning för detta. Det krävs rymd-expertis och en rad tester behöver utföras, vilket gör det hela komplicerat, tidskrävande och ofta väldigt kostsamt.

- SCMT Group AB i Luleå ska förbättra säkerheten, tillförlitligheten och underhållskostnaderna för aktörer inom järnvägsindustrin med hjälp av en teknik som i realtid övervakar järnvägskomponenter som hjul, räls m.m.