Kalix

Bo Mikael Lundbäck, 55, Töre, har startat Fa: Mikael Lundbäck Fiske för att bedriva kustfiske och chaufförsuppdrag.

Gällivare

Mats Joakim Strand, 26, Koskullskulle, har startat Strands motor & teknik för att bedriva mekanisk verksamhet, däck- och bilverkstad, industrimekanik och industrikonsult.

Mikael Johannes Wikberg, 51, Gällivare, är verkställande direktör och styrelseledamot och Stefan Nieminen, 57, Gällivare, är styrelsesuppleant i Micke Wikberg AB. Bolagets verksamhet ska vara anläggningsarbeten inom järnvägsindustrin. Personaluthyrning inom järnvägsindustrin samt handel med värdepapper.

Lars Petter Lidström Tjikkom, 41, Gällivare, är verkställande direktör och styrelseledamot och Per Arne Lidström, 65, Gällivare, är styrelsesuppleant i Gällivare Specialsnickeri & Båtbyggeri AB. Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom byggnadsarbeten, snickerier, inredning, båtbygge och besöksnäring.

Luleå

Roland Jörgen Nilsson, 41, Luleå, har startat NSRA Nilssons Svets Rep&Allservice. Verksamheten är svetsreparationer, fordonsservice, däckservice och allservice.

Nils Otto Jakobsson Åström (O), 21, Luleå och Hans Olof Rautio, 48, Vittangi, är styrelseledamöter och Måns Jakob Jakobsson Åström, 21, Luleå, är styrelsesuppleant i Volkom AB. Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av jord och bergmassor från bergtäkt samt därmed förenlig verksamhet. Revisor är Hans Ingemar Mikko, Kiruna.

Kristina Ulrika Öhlund, 55, Luleå, är styrelseledamot och Jan Peter Mikael Öhlund, 55, Luleå, är styrelsesuppleant i Ready AB. Bolaget skall bedriva revisions-, rådgivnings- och redovisningsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet. Revisor är Lars Mikael Edman, Skellefteå.

Simon Emanuel Engström, 29, Luleå, är styrelseledamot och Frida Matilda Linnea Engström, 29, Luleå, är styrelsesuppleant i Lukax Fastigheter AB. Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av lokaler och boenden. Investeringar och försäljningar av fastigheter. Handel med värdepapper.

Calle Erik Joakim Nilsson, 41, Luleå, är styrelseledamot och Ann Helen Nilsson, 41, Luleå, är styrelsesuppleant i CEJ Utveckling AB. Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom mötes- och grupputveckling samt erbjuda konsulttjänster inom bryggeri-, livsmedels- och turismnäring samt därmed förenlig verksamhet.

Jani Petteri Lumijärvi, 46, Gammelstad, är verkställande direktör och styrelseledamot och Pirkko Liisa Isaksson, 70, Råneå, är styrelsesuppleant i Janis Måleri och Bygg i Norrbotten AB. Bolaget ska bedriva måleri och byggnadsentreprenad, byggnadsuppdrag och försäljning av byggnadsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.

Vitalijs Frantkovskis, 37, Överkalix, är styrelseledamot och Kirill Kuzhelko, 22, Luleå, är styrelsesuppleant i Toseto Sweden AB. Bolaget ska bedriva byggnadsentreprenad, ombyggnation av hus och andra byggnader, byggnadssnickeriarbeten och byggkonsultverksamhet, hemservice såsom städning och trädgårdsskötsel, ventilationsarbeten samt management och leverans av byggmaterial.

Elsa Christina Vasara-Hammare, 43, Luleå, är styrelseledamot och Jimmy Markus Vasara-Hammare, 44, Luleå, är styrelsesuppleant i VH Konsult AB. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inriktad mot uthyrning av vårdpersonal till privata som offentliga vårdgivare och därmed jämförlig verksamhet.

Per Christoffer Sjöberg Westerfur, 26, Bollnäs, är styrelseledamot och Per Anders Westerfur, 48, Bollnäs, är styrelsesuppleant i C Westerfur AB. Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom bygg, nybyggnation, tillbyggnad samt underhållsarbete av fastigheter, förvalta fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.

Maud Angelica Johansson (O), 20, Luleå och Annica Evelina Norberg, 27, Råneå, är styrelseledamöter och Nils Filip Nordlund, 20, Luleå, är styrelsesuppleant i Angelica Evelina Salong AB. Aktiebolagets verksamhet ska vara frisörsalong, nagelsalong, franssalong.

Johan Olof Robert Stjärnström (O), 40, Luleå, Mona Ann-Catrine Hjerpe, 45, Luleå, Karin Mari Lundmark, 42, Luleå och Tomi Kristian Skantz, 40, Luleå, är styrelseledamöter i By déco Digital AB. Aktiebolaget ska bedriva utveckling av IT-system.

Lars Mattias Bergström, 41, Luleå, är styrelseledamot och Eira Carin Marie Andersson, 40, Luleå, är styrelsesuppleant i mNode AB. Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och innovation. Handel av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Piteå

Maria Linn Ellinor Berggren, 26, Lillpite, har startat Norrlandsfoto. Verksamheten är fotografyrke.

Tommy Joakim Johansson, 26, Piteå, har startat JJ Byggkonsult. Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranscherna jämte därmed förenlig verksamhet.

Lennart Johannes Fredrik Siik, 36, Svensbyn, är styrelseledamot och Ida Elina Hortlund, 35, Svensbyn, är styrelsesuppleant i Piteå Ställning AB. Bolaget skall utföra ställningsbyggen och andra bygg-, mark- och anläggningsarbeten, likaså utföra tjänster som greenkeeper samt stödtjänster till artistisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Revisor är Lars Mikael Boström, Piteå.

Anna Kristina Elisabeth Hellmér, 34, Piteå, är verkställande direktör och styrelseledamot, Signe Elin My Bergström, 20, Piteå, är vice verkställande direktör och styrelseledamot, Johanna Charlotta Hellmér Wiberg (O), 46, Särö, är styrelseledamot och Patrik Gustav Johnsson, 35, Göteborg, är styrelsesuppleant i Pensionatet Malmgatan AB. Verksamheten består av stugbyverksamhet, B&B (bed and breakfast), gårdsbutik, event, konsultuppdrag inom den kreativa och kulturella näringen samt workshops och konferenser. Revisor är Berit Carola Lundgren, Piteå.

Boden

Therése Anna Louise Henriksson, 50, Boden, har startat Therése Henriksson text och bild. Verksamheten är författande av böcker och andra texter. Samt bildskapande i form av illustrationer och andra verk i varierande teknik.

Lars Erik Joel Svensson, 27, Boden, har startat Boden Bygg för att bedriva byggnadssnickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Adul Soysai Dellarp, 49, Boden, är styrelseledamot och Onanong Sroisai Berggren, 34, Boden, är styrelsesuppleant i Tong Thai Restaurang AB. Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, näthandel med livsmedel och därmed förenlig verksamhet.

Haparanda

John-Christopher Larsson, 30, Haparanda och Kent-Roland Vikström, 62, Umeå, är bolagsmän i Gediget handelsbolag. Verksamheten är handel med livsmedel och hemslöjd.

Kiruna

Christer Lars-Ola Särkimukka, 51, Kiruna, är verkställande direktör och styrelseledamot, Eija Maarit Rousu (O), 57, Kiruna, är styrelseledamot och Lars Marcus Särkimukka, 27, Malmö, är styrelsesuppleant i SR Prevention och Konsult AB. Bolaget ska utföra drogtester, bedriva utredningar inom arbetsmiljö och drogprevention samt bedriva uthyrning av personal inom sjukvård samt därmed förenliga verksamheter. Revisor är Hans Ingemar Mikko, Kiruna.

Henrik Petter Johansson, 40, Jukkasjärvi, är styrelseledamot och Karin Sofia Johansson, 38, Jukkasjärvi, är styrelsesuppleant i Kiruna Elplan AB. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och installationer inom elbranschen, installationssamordning, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.