Under den danska designfestivalen "3 days of design" kommer Arctic design of Sweden att visa upp design från såväl Västerbotten som Norrbotten. Under festivalen får en rad företag visa upp sina verk genom pop up shops. Den första pop-upen är den första av fem stycken och festivalen kommer att pågå under tre år på olika platser.

Företagen från länet som deltar har kunnat anmäla sig via nätet och blivit uttagna av en namnkunnig svensk jury. Bland de företag som kommer att delta under designmässan är Jokkmokks tenn, Kero och Artby.