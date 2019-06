Totalt är det 17 företag från Norr- och Västerbotten som ska representera Arctic Design of Sweden på andra sidan Atlanten. I november kommer de att sätta upp ett visningsrum på Gateway, en innovations- och starta upp-arena på Manhattan i New York där de får möjlighet att introducuera sina varumärken på den amerikanska marknaden. Tanken är att de ska få träffa butiksägare, uppköpare och personer från olika varumärken för att kunna sälja in sina produkter.

– Det finns flera spännande designhantverkare i våra regioner och de som följer med har stor chans att lyckas, säger Stina Berglund, projektledare för Arctic Design of Sweden i ett pressmeddelande.

En liknande visning gjordes i våras när 16 utvalda designhantverkare fick följa med till Köpenhamn.

– Det handlade om att knyta affärskontakter på lång sikt och flera företag är på väg tillbaka till Köpenhamn för att skriva avtal och jobba vidare där.

Glasögondesignern Akenberg, Vemödalen Boots och konstnären Lotta Lampa är alla tre baserade i Norrbotten och flyger över till Manhattan.

– Förhoppningen är att veckan i New York ska generera långsiktig tillväxt och alla företag som följer med har stor chans att lyckas. De är unika och tänker hållbart, vilket ligger i tiden, säger Stina Berglund.