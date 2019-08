På Sigmar metodbyrå drar hösten igång på högsta växel.

Företaget har knytit till sig Annhelen Rönnberg som strategisk projektledare. Hon kommer närmast från Swedish Lapland visitors board där hon arbetat med strategisk affärskommunikation och projektledning inom den regionala besöksnäringen, och tar med sig specialistkompetens inom varumärkesbyggande.

– Jag känner mig otroligt glad att vara en del av Sigmarteamet där vi tillsammans med våra kunder får utveckla människor och företag genom medskapande, inkluderande processer som gör gott och gör skillnad ute i samhället, säger Annhelen Rönnbäck.

Företaget flyttar även in i nya lokaler ovanför gallerian i Shopping-huset i centrala Luleå. Och Marina Eriksson, som under det senaste året arbetat som affärsutvecklare på byrån, går in som delägare och vd i bolaget.

– Vi har en riktigt spännande höst framför oss och jag är glad över förtroendet de övriga delägarna gett mig. Att kliva in som vd på ett företag som Sigmar, med en härlig kultur och nyskapande arbetssätt och tillsammans med mina kollegor utveckla bolaget vidare känns helrätt, säger Marina Eriksson.

Sigmar grundades 2014 och arbetar med samhälls- och företagsutveckling samt hållbar design.