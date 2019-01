Just nu inväntar Scandic i Luleå på bygglov. De har gått in med handlingar och just nu är det en formaliaprocess som pågår som passerar statsbyggnadsnämnden.

– Efter att all formalia är på plats kör vi igång. Vi ska upphandla alltihop men hoppas att vi ska börja under andra kvartalet, säger Niclas Jonsson, hotelldirektör på Scandic i Luleå.

Hotellkedjan Scandic satsar även på sina hotellverksamheter i Linköping och Norrköping men kommer nu att satsa lite extra mycket på hotellet i Luleå. Att processen nu är igång känns fantastiskt menar Niclas.

– Det är fantastiskt. Vi har jobbat länge med det här och det känns så roligt att få se det hända i verkligheten. Det är en lång process med mycket utredningar. Det är klart att vi har haft tankar på om vi vågar med tanke på att det är stora investeringar men nu känns det bara bra, säger han.

I första hand handlar den nya ombyggnationen om att få till en helt ny hotellkropp som kommer att bli åtta våningar hög. Sedan bygger de ihop den kroppen med det befintliga hotellet.

– Men det första viktiga är att få till en bättre kapacitet på fjärrvärme så vi kommer att gräva upp tomten till stor del för att kunna mata in. Efter det kommer vi att börja resa själva fastigheten.

Hotellet kommer att få 114 extra rum och en kapacitetsökning på 75 procent. Det finns ingen exakt uppfattning om summan som investeringen kommer att landa på.

– Det är över 100 miljoner, det kommer att bli en betydande investering för Scandic, säger han

– Vi får en betydlig kapacitetsökning och kan ta emot större möten och större konferenser. Vi har flera dagar i veckan svårt att ta in alla som vill in i Luleå. Vi kommer att bli mer flexibla och ha en chans att slåss mot de riktigt stora destinationerna vilket känns jättebra.