Formbussen avgår från Kulturens Hus och passerar Gammelstad, Kronan, Kuststad och Varvet. Under resans gång får resenärerna inspireras av representanter från bland andra Nordmark & Nordmark arkitekter AB, Kaptensgården, Shop in Lapland, Aulis, Arctic Design of Sweden och Destination Övertorneå.

25 personer deltar på dagens bussresa och företagaren Pia Huuva från AB Utblick Tornedalen är reseledare.

– Det är en buss med formintresserade människor som lyssnar på andra inspirerande människor som pratar om design, arkitektur och destinationsdesign, säger hon och fortsätter:

– Man kommer att få mycket intryck under dagen, men man kommer också hinna sitta på bussen och prata med varandra. Det är en feel good-dag!

Svensk Form är en nationell medlemsförening med 13 regionsföreningar, och vd:n Mats Widbom finns även med på bussresan i dag.

– Norrbotten kan erbjuda besökare från hela världen designprofilerade besöksmål av högsta kvalitet som till exempel Tree hotel, Ice hotel och Arctic bath, som jag själv får glädjen att kunna uppleva under mitt besök i Norrbotten, säger Mats Widbom.

Formbussen är ett helt nytt koncept som inte har genomförts tidigare i Sverige. Syftet är att belysa hur design utvecklar företag, samhällen, föremål, reseanledningar och vår vardag.

– Att vi kan vara intresserade av design, köpa snygga grejer och bygga snygga hus, det har ju en historia. Svensk Form hette tidigare Svenska slöjdföreningen, och alla de som har varit engagerade under årets lopp är de som har säkrat att vi kan vara intresserade av design på det sätt vi är i dag. Vi konsumerar design, allt ifrån att vi inreder våra hem, snygga kläder, mat och musik, allt har design i botten, säger Pia Huuva, som hoppas att Formbussen ska kunna genomföras fler gånger.

– Jag åker till New York nästa vecka med Arctic Design of Sweden, där åtta företag från Norrbotten deltar. Det är superfina grejer och fantastiska företagare. Det är en exportsatsning som ska visa återförsäljare i USA att det finns finfina saker från north of Sweden. Förhoppningen är så klart att det kan generera försäljning, men det finns också koppling till besöksnäringen. När vi visar våra produkter finns det en koppling till vår plats och vår natur, säger Pia Huuva.