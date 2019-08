Piteåbyrån Oh My har nominerats till det prestigefyllda tv-priset Kristallen i kategorin "Årets nyskapande/förnyare 2019”, för produktionen Tjafs.

Debattprogrammet Tjafs startade på Youtube av Reine-Alix Ndengeyinka och går ut på att åtta unga svenskar diskuterar samtidens hetaste frågor helt utan filter. Första säsongens sågs i snitt av 200 000 tittare och 2018 flyttade programmet in på Viaplay och produceras av Oh My, som även har varit med och utvecklat formatet.

– Det är riktigt kul att vara med och tävla med de stora drakarna och det visar också att det går att driva en produktionsbyrå i en liten stad och ändå konkurrera med de etablerade namnen i Stockholm, konstaterar Sara Thun Arodén, vd för Oh My.

– Tjafs är en väldigt spännande termometer på vad unga människor idag funderar över – dessutom överbryggar programmet gränser i samhället. I ett av avsnitten deltog exempelvis både ungdomar med utländskt påbrå och en öppet rasistiskt person i debatten. Det blir ovanligt högt till tak då, fortsätter hon.

Prisutdelning sänds på SVT den 30 augusti.