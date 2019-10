Småstaden med sina butiker, caféer, restauranger och biograf, är belägen längs Sveriges äldsta gågata i Piteå. Till helgen är det 30 år sedan gallerian öppnade.

– Såklart firar vi med en rad olika evenemang under veckan. Det är fantastiskt att se allt som har hänt i Småstaden under de 30 år som vi har funnits och det kommer vi försöka att fånga under jubileumsdagen i form av tidslinje, tidsenlig klädsel och frisyrshow bland annat. Vi hoppas att piteborna vill fira med oss, säger fastighetsägaren Skoogs fastigheters vd Christina Skoog.

Många butiker har kommit och gått, men det finns även de, såväl butiker som personal, som funnits i Småstaden sedan dag ett. Madeleine Granström på Kappahl minns invigningen för snart 30 år sedan.

– Det var ett stort pådrag och många som köade för att åka rulltrappa. Mycket har hänt sedan dess och vi ställs inför nya utmaningar i takt med tiden. säger Madeleine Granström.