Är det semester eller full fart på jobbet?

– Det är fullt pådrag än så länge. Jag håller på att göra det sista med höstkollektionen 2019, men det är mest att få in allt i produktion. Sedan är det en del arbete inför projektet med Artic design of Sweden då vi åker till New York och har ett showroom på Manhattan under en vecka i november. Det kommer bli väldigt spännande. I övrigt är det den dagliga driften så att säga.

Hur kopplar du av under semestern?

– Genom att åka till stugan eller att resa bort – lägga undan telefonen och bara vara.

Vad har du för planer för resten av sommaren?

– Vi kommer vara rätt mycket på hemmaplan nu när vi har fått en liten dotter. Stugliv och häng med vänner och familj inom riket helt enkelt.

Vilket är ditt smultronställe i Norrbotten?

– Förutom balkongen hemma och mammas vackra trädgård så är det någon av släktens stugor i inlandet.

Vad är ditt tips till andra som jobbar hela sommaren – hur njuter man av årstiden i alla fall?

– Va ute när det väl är fint väder och jobba mer när det är kasst om man har den möjligheten. Gör enkla utflykter som inte tar så lång tid. Ta en bira och koppla av när du får chansen. Va impulsiv helt enkelt.