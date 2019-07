Enligt en ny undersökning av Safeture AB är det så att endas en av fem av deras tillfrågade svarade att de helt kopplar bort jobbet under semestern. De flesta uppger att de minst en gång om dagen kollar jobbmejlen och just över fem procent svarar att de utan tvekan tar jobbsamtal och svarar på både sms och mail angående jobbet – även mitt under ledigheten. 20 procent av de tillfrågade berättar att de sista dagen innan semestern försäkrat kollegorna med något i stil med " Är det något så bara ring!"

Fakta All fakta bygger på Safeture AB:s undersökning. Undersökningen gjordes under perioden 14 maj – 21 juni 2019 och 1 340 resenärer tillfrågades. 83,8 procent av de som svarade var män. 15,4 procent var under 30 år medan 41,9 procent var över 50 år. 51,4 procent reser upp till 14 dagar om året. 22,9 procent reser fler än 30 dagar per år.