Jesper Levin åker just nu runt i Norrbotten med sitt företag HarakirikorvenHelldog. I veckan befinner han sig på Storheden i Luleå, därefter väntar Boden, Piteå, Överkalix, Kalix och Pajala.

När Norrbottens Affärer är på plats för att kolla in korvvagnen har Markus Josefsson målmedvetet gått in för att anta utmaningen. Han har fem minuter på sig att få i sig den omtalade starka korven, under påhejning av publiken runt omkring.

De sista sekunderna ser ut att vara en riktig kamp, men till slut klarar han det.

– Det här är det värsta jag har gjort, säger Markus Josefsson efteråt.

Hur mår du?

– Hemskt! Jättedåligt! Jag kan inte prata just nu, säger han och går iväg.

En som vet vad det handlar om är Jimmy “Hoffa” Lindkvist. Han har själv 17 Helldog-tröjor hemma, vilket betyder att han klarat utmaningen 17 gånger. Som mest har han ätit tre korvar i rad.

– Det bränner väldigt mycket i magen. Visst bränner det i munnen och halsen också, men det är magen som är det värsta. Det känns som att du har lava i magen.

Jimmy Lindkvist har till och med utformat sin egen metod för att äta korven, den så kallade Hoffataktiken:

– Det handlar mycket om taktik. Min analys är att man måste veta vad man ger sig in på. Den är jäkligt varm, så när du får korven ska du ägna de första två minuterna åt att blåsa på den och kyla ner den så mycket som möjligt. Sen har du tre minuter på dig att äta, vilket går bra om man äter fort. Du ska börja med såsen, förklarar han.

Efter en stund kommer Markus Josefsson tillbaka, drickandes en yoghurt. Till publikens applåder får han motta priset av Jesper Levin – en särskild t-shirt bara de som klarat utmaningen får.

– Jag mår bättre nu. Men först var det bara panik, jag visste inte vad jag skulle göra. Det kändes som att jag skulle explodera. Man måste försöka andas och lugna ner sig.

Var det värt det?

– Inte just nu. Men jag är nöjd över tröjan. Jag är inte så bra med stark mat annars, så om jag klarar det så klarar nog alla det. Det sitter till 100 procent i skallen, säger Markus Josefsson.