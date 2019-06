Peter Löfroth, delägare av Miobutikerna i Luleå och Piteå, är glad över det stora trycket inför deras etablering på Storheden.

– Så fort vi satte upp skyltarna har kunder stått utanför och velat komma in i butiken för att handla. Det har känts taskigt att inte få släppa in dem när de har velat komma in, men nu är det öppet, säger Peter Löfroth till Norrbottens Affärer.

Även om torsdagens premiär lockade en ganska blygsam kö så kan man inte säga annat än att det var succé kvällen innan vid smygöppningen.

– Det blev en dundersuccé. Vi hade uppskattningsvis 2 000 personer som var in i butiken igår och det är häftigt på bara några timmar. Det var bilkö både in till parkeringen och sedan lång kö för att komma in till butiken. Vi var tvungna att ha en vakt som släppte på i omgångar för att det var så otroligt mycket folk.

– Ja, det var jättemånga som handlade. När det blir sådär intensivt så är det naturligt med långa köer, men många valde ändå att köa och handla så det var roligt att se.

Pim Wizelius, 28, och sonen Arn står i kön inför öppningen för att kolla in den nya butiken. I dag är de på jakt efter nya utemöbler.

– Jag är lite ledsen över det faktiskt eftersom att jag är från Boden. Jag hade hoppats på att den skulle öppna i Boden, men det är kul att den stannade kvar i närheten, säger hon.

Mio i Luleå har totalt 15 anställda på golvet, men Peter Löfroth menar att det kan bli aktuellt med fler anställningar framöver.

– Ju mer vi säljer desto mer folk behöver vi.

– Det gör det säkert. Vi är de som är störst på soffor och sängar i Sverige. Vi har en ganska stor del av allt som säljs. Men sedan finns det såklart andra butiker och de klarar sig nog också.